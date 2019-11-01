В Воронеже обсудят проблемы бытового насилия женщин

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-01T16:13:28+03:00

«Круглый стол» пройдет в конференц-зале городского управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества

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В Воронеже обсудят проблемы и профилактику социально-бытового насилия в отношении женщин. «Круглый стол» пройдет в конференц-зале городского управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества на Пушкинской, 14. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 1 ноября.

На встрече, которая состоится 7 ноября в 15.00, поговорят о системе взаимодействия органов власти и общественных организаций, которая позволит оперативно реагировать на проблему и заниматься ее профилактикой.

В мероприятии примут участие представители департамента образования, науки и молодежной политики, департамента здравоохранения и департамента социальной защиты Воронежской области, правоохранительных органов, а также сотрудники Центра защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель», общественность.

ИСТОЧНИК KP.RU