Участковый из Воронежской области борется за звание самого народного

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-01T14:37:14+03:00

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Финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал 1 ноября в специальном разделе сайта «Комсомольской правды». Напомним, Воронежскую область в этом году представляет Владимир Бурдашкин. 29-летний капитан полиции работает участковым в Семилукском районе больше семи лет.

Он пришел на службу в 2012 году, сразу после окончания воронежского института МВД по специальности юриспруденция. Капитан рассказывает, что никогда не сомневался в выборе профессии:

- С самого детства я хотел стать полицейским. Мой отец служил в органах МВД. Правда, работал в исправительной колонии, просто тогда УФСИН не было выделено в отдельную структуру. Сейчас он уже на пенсии, - делится Бурдашкин.

Под охраной Владимира Анатольевича почти три тысячи жителей. Участковый признается, что работа с подопечными складывается по-разному: кто-то понимает с первого раза, а встречаются и неадекватные товарищи:

- Трудно в самом начале, если проработал пару лет, то уже привыкаешь. И как с людьми общаться, и как бумаги заполнять. Так что работу менять не планирую. Все хорошо, - добавляет Владимир Бурдашкин.

Финальное голосование продлится до 10 ноября. Победитель получит досрочное звание и внедорожник УАЗ «Патриот». Поддержим воронежского конкурсанта!

Тема дня - Воронеж: 24.10.2019 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU