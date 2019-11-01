2019-11-01T14:37:14+03:00
Общество

Участковый из Воронежской области борется за звание самого народного

1 ноября на сайте «Комсомольской правды» началось итоговое голосование ежегодного конкурса «Народный участковый»
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Владимир Бурдашкин в студии радио "Комсомольская правда".Владимир Бурдашкин в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал 1 ноября в специальном разделе сайта «Комсомольской правды». Напомним, Воронежскую область в этом году представляет Владимир Бурдашкин. 29-летний капитан полиции работает участковым в Семилукском районе больше семи лет.

Он пришел на службу в 2012 году, сразу после окончания воронежского института МВД по специальности юриспруденция. Капитан рассказывает, что никогда не сомневался в выборе профессии:

- С самого детства я хотел стать полицейским. Мой отец служил в органах МВД. Правда, работал в исправительной колонии, просто тогда УФСИН не было выделено в отдельную структуру. Сейчас он уже на пенсии, - делится Бурдашкин.

Под охраной Владимира Анатольевича почти три тысячи жителей. Участковый признается, что работа с подопечными складывается по-разному: кто-то понимает с первого раза, а встречаются и неадекватные товарищи:

- Трудно в самом начале, если проработал пару лет, то уже привыкаешь. И как с людьми общаться, и как бумаги заполнять. Так что работу менять не планирую. Все хорошо, - добавляет Владимир Бурдашкин.

Финальное голосование продлится до 10 ноября. Победитель получит досрочное звание и внедорожник УАЗ «Патриот». Поддержим воронежского конкурсанта!

Тема дня - Воронеж: 24.10.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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