Жители Воронежской области оценили свой уровень счастья на пять из десяти

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-01T13:14:40+03:00

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Служба Исследований российской онлайн-рекрутинговой платформы провела опрос соискателей, чтобы выяснить, насколько они чувствуют себя счастливыми. Жители Воронежской области оценили свой уровень счастья на «пятерку». При этом максимальным значением была «десятка».

В опросе приняли участие 5,5 тысяч человек. Его проводили с 21 по 27 октября. Самыми счастливыми чувствуют себя жители Ханты-Мансийского автономного округа (6,3 баллов) и Краснодарского края (6 баллов). Наименее счастливые соискатели проживают в Ставропольском крае (4,5 балла).

По профессиям наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем — управление персоналом (5,8 баллов). Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла).

Также исследователи выяснили, что женщины счастливее мужчин - 5,5 против 4,9 баллов. Люди с высшим образованием оценивают свой уровень счастья на 5,3 баллов, в то время как оценки людей со средним и средним специальным образованием составляют 5 и 4,9 баллов соответственно

ИСТОЧНИК KP.RU