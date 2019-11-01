2019-11-01T12:49:59+03:00
Общество

Воронежская почта России сообщила график работы в выходные дни

В День народного единства, 4 ноября, отделение функционировать не будет
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Уже во вторник, 5 ноября, почта будет работать в штатном режиме.Уже во вторник, 5 ноября, почта будет работать в штатном режиме.
Изменить размер текста:

Почтовые отделения Воронежа и области изменят график работы в выходные дни 3 и 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения.

В воскресенье, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

А в День народного единства, 4 ноября, у почты выходной. В этот день не будет осуществляться доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Во вторник, 5 октября, почта вернется к обычному режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области будут судить рецидивиста, изнасиловавшего пенсионерку
Данила Поперечный: Моим «гуглом» в детстве была бабушка!»
В Воронежском госуниверситете выступили против памятника Сабурову вместо чупа-чупса
Участковый из Воронежской области борется за звание самого народного
На проект воронежского музея ВДВ выделили 10 миллионов рублей
В Воронежском зоопарке определили самого смелого кролика
Руслан Белый выступит в Воронеже с новым шоу
Жители Воронежской области оценили свой уровень счастья на пять из десяти
В Воронеже подскочила цена на зимние шины
В Воронежской области пропала пенсионерка с родинкой на лице
Росэнергоатом: новейший энергоблок №7 Нововоронежской АЭС на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию
190 тысяч рублей списали со счета жительницы Воронежа после общения с «сотрудником банка»
Подростка из Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней студентки, будут судить
В Воронеже киоск "Робин Сдобин" закрыли из-за санитарных нарушений
В Воронежской области "Гранта" сбила пешехода
В Воронежской области из-под капота "Форда" поднялось пламя
На воронежском виадуке на улице 9 Января полностью сняли рельсы
Репер Face выступит в Воронеже с сольным концертом
Первые выходные ноября в Воронеже будут очень холодными