Воронежская почта России сообщила график работы в выходные дни

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-01T12:49:59+03:00

Уже во вторник, 5 ноября, почта будет работать в штатном режиме.

В День народного единства, 4 ноября, отделение функционировать не будет

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Почтовые отделения Воронежа и области изменят график работы в выходные дни 3 и 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения.

В воскресенье, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

А в День народного единства, 4 ноября, у почты выходной. В этот день не будет осуществляться доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Во вторник, 5 октября, почта вернется к обычному режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU