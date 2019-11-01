2019-11-01T12:26:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропала пенсионерка с родинкой на лице

Евдокия Стрижакова ушла из дома 30 октября
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В селе Рудня Воробьевского района Воронежской области пропала 76-летняя женщина. Пенсионерка ушла из дома 30 октября и не вернулась. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост пропавшей 160 см. У нее худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Из особых примет волонтеры отмечают сутулость женщины, родинку на лице. Пенсионерка ходит с палочкой.

Волонтеры сообщают также, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Евдокии Стрижаковой, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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