2019-11-01T12:24:57+03:00
Общество

Росэнергоатом: новейший энергоблок №7 Нововоронежской АЭС на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию

На Нововоронежской АЭС (г. Нововоронеж Воронежской обл., филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»)
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Произошло одно из ключевых событий в атомной энергетике России – энергоблок №7 новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию.Соответствующее разрешение выдала 31 октября 2019 года Госкорпорация «Росатом».Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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