190 тысяч рублей списали со счета жительницы Воронежа после общения с «сотрудником банка»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-01T12:05:24+03:00

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Сколько же раз будет срабатывать одна и та же схема? О ней кричат в СМИ, о ней рассказывают в банках. Тем не менее, мошенникам удается находить все новых и новых жертв.

34-летняя жительница Центрального района подняла трубку. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что в ее банковский счет кто-то вмешался. Защитить деньги от кражи якобы можно только одним путем - переводом на резервный счет. Женщина покорно перевела 190 тысяч рублей.

В смске об успешном совершении операции были слова об опасности мошенничества. Поняв серьезность ситуации, женщина перезвонила в банк, где сказали, что сотрудники службы безопасности с ней не связывались.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские напоминают: никому не сообщайте личные данные карты и коды из смс!

ИСТОЧНИК KP.RU