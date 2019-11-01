Репер Face выступит в Воронеже с сольным концертом

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-01T08:46:07+03:00

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Впервые за два года Face приедет в Воронеж с большим сольным концертом в рамках тура KING SLIME. Для воронежцев репер захватит с собой три прогремевших альбома, новое шоу, все хиты и главный трек уходящего года - «Юморист».

Face начал свою музыкальную карьеру в 2015 году, за месяц до окончания школы. В том же году выпустил первый мини-альбом. В 2017-м Иван Дремин, так зовут известного репера, выпустил небезысвестный трек «Бургер», который быстро привлек внимание людей.

Иван стал музыкантом года по версии журнала GQ и оказался номинирован на премию MTV Europe Music Awards, как лучший российский исполнитель.

Концерт пройдёт 8 ноября в 19.00 в клубе Aura. 16+

ИСТОЧНИК KP.RU