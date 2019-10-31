Нина Усатова и Александр Панкратов-Черный сыграют воронежцам про деревенскую любовь

31 Окт. 23:55 2019-10-31T23:55:37+03:00

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7 декабря в Воронеже высадится звездный десант: Нина Усатова, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Малашенко, Зоя Буряк, Олег Якунин сыграют лирическую комедию в двух действиях по пьесе Степана Лобозерова.

В доме коренного сибиряка Тимофея, живущего с женой, взрослой дочерью и матерью останавливается столичный художник. Привлекательная внешность гостя, его задор и городские манеры становятся причиной ревности ухажера дочери. Вот с этого момента все и началось…

Любовно-детективная интрига с первых минут погружает публику в милый и понятный мир русской деревни. Несколько дней из жизни сибирской глубинки захватывают воображение и переживаются зрителем не как сторонним наблюдателем, а человеком, непосредственно находящимся в гуще событий. Острые диалоги, народный юмор, тонкий музыкальный фон дополняют комичные ситуации, происходящие с героями спектакля.

"Любовь - не картошка" получил Гран-при фестиваля «Амурская осень» в сентябре 2004-м в Благовещенске как «Лучший спектакль и лучший актерский ансамбль».

Постановку покажут 7 декабря в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU