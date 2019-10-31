В Воронеже пожарные лестницы в домах на шести улицах опасны для жизни

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-31T19:52:36+03:00

Со старой пожарной лестницы можно так упасть - костей не соберешь. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района проверили безопасность многоэтажек на Московском проспекте, улицам Варейкиса, Машиностроителей, Хользунова, 45 Стрелковой Дивизии и переулке Славы. Они обнаружили, что пожарные лестнице и ограждения крыш более пяти лет не красили, да и вообще не обследовали. А значит, они могут быть опасны для людей, вынужденных ими воспользоваться для тех или иных работ. Либо могут пострадать какие-нибудь романтики, решившие полюбоваться звездным небом с крыши.

Прокуратура района внесла представления руководителям управляющих компаний ООО «Центр коммунальных услуг», ООО «Центр-плюс», ООО «УК Мастер», ООО УК «РЭП-101», ООО «РЭК Содружество», АО «УК Коминтерновского района» об устранении нарушений закона. Их виновников должны привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU