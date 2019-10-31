В Воронежской области заведующая получила 87 тысяч рублей за то, что оставила детсад без охраны

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-31T17:45:37+03:00

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В Калачеевский районный суд передали в суд дело 35-летней заведующей Заброденским детским садом № 2. Ее обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения». Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

По данным следствия, с января по июль 2019 года женщина заставляла вносить в документы сведения, что ее муж отработал определенное количество дней сторожем, хотя супруг в это время бил баклуши. За это ее суженому начисляли деньги, которых в итоге набежало немало – 87 тысяч рублей. Максимальное наказание, грозящее женщине, - шесть лет лишения свободы.

Напомним, 31 октября страшная трагедия случилась в Ненецком автономном округе - в детском саду Нарьян-Мара. Там охранники пропустили, приняв за одного из родителей, психически больного мужа. Он ударил шестилетнего мальчика ножом в шею, ребенок умер.

Кто знает, что могло бы прийти в голову неадекватным жителям Калачеевского района, случайно забредшим в детсад, оставленный без присмотра?

ИСТОЧНИК KP.RU