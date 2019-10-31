2019-10-31T17:01:28+03:00
Спорт

В воронежский «Буран» снова вернулся первый чеченский хоккеист

Аслан Раисов будет выступать за «ураганных» до конца сезона
Юрий КОЗЛОВ
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Аслан Раисов снова "ураганный".Аслан Раисов снова "ураганный".Фото: с сайта ХК «Буран»
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В четверг, 31 октября, контракт с «Бураном» подписал нападающий Аслан Раисов. Он взял себе номер 8.

Игрок, которого считают первым чеченским хоккеистом, возвращается в стан «ураганных» во второй раз. Сначала он ушел после звездного для себя сезона 2015/16 гг., во время которого в 51 матче забил 18 шайб и сделал 28 результативных передач и стал лучшим бомбардиром ВХЛ.

После этого Раисов играл за красноярский «Сокол», словацкий клуб «Зволлен», «Нефтяник» (Альметьевск), «Динамо» (Санкт-Петербург). Из северной столицы в ноябре 2018 года Аслан вернулся в «Буран». Ненадолго. В конце декабря Раисов перешел в клуб КХЛ – московское «Динамо». За бело-голубых он сыграл 13 матчей, в том числе 2 – в плей-офф, забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. В конце мая 2019 года Аслан вернулся в ВХЛ – в клуб «Югра» из Ханты-Мансийска, оттуда – снова в «Буран». Надолго ли?

ИСТОЧНИК KP.RU

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