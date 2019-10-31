Муниципалитетам Воронежской области доплатят 2,8 миллиардов рублей
В Воронежской области обещают существенно увеличить финансирование районов. На покрытие их расходов в 2020 году собираются дополнительно выделить 2 миллиарда 889 миллионов.
Отдельно прописали расходы в будущем году на финансирование нацпроектов. Всего на эти цели направят в районы области 19 миллиардов 305 миллионов рублей. 10 миллиардов 392 млн из них поступят из федеральной казны, остальные – из региональной.
Как и в прошлые годы, районам области направят ряд субсидий. На организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи выделят 343 млн рублей, на поддержку местных инициатив и территориального общественного самоуправления – 210 млн рублей, на благоустройство территорий 204,9 млн рублей, на модернизацию уличного освещения – 145,7 млн рублей. По результатам оценки эффективности развития и роста налогового (экономического потенциала) районам могут выдать гранты – по 131 млн рублей.
Общий объем финансовой поддержки муниципалитетов области составит 32,8 миллиардов рублей. Это почти треть всех расходов регионального бюджета 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU