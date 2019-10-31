2019-10-31T16:34:26+03:00
Общество

Муниципалитетам Воронежской области доплатят 2,8 миллиардов рублей

В региональном департаменте финансов пообещали направить в глубинку приличные деньги
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Всего в районы в 2020 году обещают направить 32,8 миллиардов рублей.Всего в районы в 2020 году обещают направить 32,8 миллиардов рублей.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Воронежской области обещают существенно увеличить финансирование районов. На покрытие их расходов в 2020 году собираются дополнительно выделить 2 миллиарда 889 миллионов.

Отдельно прописали расходы в будущем году на финансирование нацпроектов. Всего на эти цели направят в районы области 19 миллиардов 305 миллионов рублей. 10 миллиардов 392 млн из них поступят из федеральной казны, остальные – из региональной.

Как и в прошлые годы, районам области направят ряд субсидий. На организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи выделят 343 млн рублей, на поддержку местных инициатив и территориального общественного самоуправления – 210 млн рублей, на благоустройство территорий 204,9 млн рублей, на модернизацию уличного освещения – 145,7 млн рублей. По результатам оценки эффективности развития и роста налогового (экономического потенциала) районам могут выдать гранты – по 131 млн рублей.

Общий объем финансовой поддержки муниципалитетов области составит 32,8 миллиардов рублей. Это почти треть всех расходов регионального бюджета 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пожарные лестницы в домах на шести улицах опасны для жизни
В Воронеже не дали оправдать бандита, похищавшего мужчину
В Воронеже приостановили дело адвоката, подозреваемого в «крышевании» сотен проституток
В Воронежской области заведующая получила 87 тысяч рублей за то, что оставила детсад без охраны
В воронежский «Буран» снова вернулся первый чеченский хоккеист
На закрытом воронежском виадуке снимают рельсы и разбирают лестницы
В воронежском аэропорту появился единственный в России черный самолет
В Воронеже появилась интерактивная карта новых маршрутов общественного транспорта
В Воронеже снова подешевела квартира солиста «Сектора Газа» Юрия Хоя
Полиция ищет воронежского доставщика еды
Новый уровень: Воронежский океанариум - в EUAC
«Умные светофоры» не спасут Воронеж от пробок, вызванных перекрытием виадука
В Воронежской области прокуратура проверит снос усадьбы Олениных
В Воронеже таксисты вслед за водителями маршруток грозят забастовкой
Воронежские клиенты скандального дилера "Фольксвагена" начали получать автомобили
В Воронеже объявили дополнительный концерт группы «Ленинград»
Воронежцы боятся потерять троллейбус как трамвай
Житель Воронежской области украл у знакомого барана, когда тот ночью не открыл ему дверь
В Воронеже депутаты городской Думы повысили зарплаты себе и муниципальным чиновникам
Воронежский заповедник расскажет о легендах Толшевского леса
Новую маршрутную сеть корректировали с оглядкой на комментарии воронежцев в соцсетях