2019-10-31T14:40:39+03:00
Общество

Новый уровень: Воронежский океанариум - в EUAC

Он стал первым российским объектом, вошедшим в состав престижной международной организации
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Воронежский океанариум стал первым в России, получившим членство в EUAC (Европейский Союз Кураторов Аквариумов). Союз был основан более 40 лет назад. Он является авторитетным профессиональным сообществом, которое объединяет кураторов коллекций океанариумов и ведущих исследователей из Европы, Японии и США. Финальное решение о вступлении Воронежского океанариума в Союз было принято на международной конференции EUAC, которая проходила с 14 по 18 октября 2019 г. во Франции. Презентация единственного российского океанариума, представленного в EUAC, вызвала большой интерес среди представителей индустрии, участников конференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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