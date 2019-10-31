2019-10-31T14:11:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области прокуратура проверит снос усадьбы Олениных

Дело поручили ведомству в Рамонском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Елена Глушкова.Фото: Елена Глушкова.
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Прокуратура заинтересовалась сносом усадьбы Олениных в селе Староживотинное. По делу была инициирована проверка. Материалы передали в ведомство Рамонского района. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в четверг, 31 октября.

Напомним, главный дом усадьбы 17 века неизвестные уничтожили экскаватором. Об этом 25 октября в управление по охране объектов культурного наследия сообщили активисты. Поместье является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому здание должны были охранять.

В облправительстве организовали выездную проверку. Пока неизвестно, кто снес постройку. В этом будут разбираться правоохранители, для которых уже подготовили заявление о возбуждении уголовного дела по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия).

Собственник усадьбы также пока не установлен. В настоящее время управление по охране объектов культурного наследия направило запрос в Росреестр в Воронежской области о собственнике земельного участка, так как объекты поместья не стоят на кадастровом учете.

В разное время поместье принадлежало представителям рода Веневитиновых, затем Олениным и Стояновским. Наконец, в конце 19 века имение купила принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская.Тогда же здание отреставрировали. В наше время домом владел Воронежский лесотехнический институт, а затем его передали епархии. В усадьбу включена Предтеченская церковь 1798 года постройки, возведенный в 1820-х жилой дом, флигель, амбар, парк и пруд, относящиеся к концу XVIII века.

Усадьба Олениных долгое время пребывала в плачевном состоянии. В таком же виде сейчас находятся еще несколько старинных построек в регионе. Подробности читайте в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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