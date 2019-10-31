2019-10-31T13:41:44+03:00
Общество

Воронежские клиенты скандального дилера "Фольксвагена" начали получать автомобили

Большинство из них ждали машины больше года
Виктор ПАВЛОВ
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Новый автосалон выдал десять автомобилей, сообщают СМИ.Новый автосалон выдал десять автомобилей, сообщают СМИ.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Обманутые клиенты компании "Гаус", бывшего дилера "Фольксвагена", начали получать автомобили. Об этом сообщает "Абирег" со ссылкой на нового воронежского дилера марки - компанию "Аврора Авто". В фирме рассказали, что выдали уже десять автомобилей: четыре "Поло", пять "Тигуанов" и один "Терамонт". В ближайших планах - предоставить пострадавшим еще от трех до пяти машин. Новый дилер будет взыскивать затраты на эти автомобили с "Гауса".

Напомним, экс-директора фирмы Михаила Швыдченко подозревают в присвоении или растрате денег клиентов. Причиненный ущерб оценивается в 20 миллионов рублей. Уголовное дело находится в производстве следователей и стоит на особом контроле у руководства ГУ МВД по Воронежской области. Швыдченко грозит до десяти лет заключения.

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"Мы сожалеем": "Фольксваген" обратился к клиентам воронежского дилера "Гаус". Производитель объяснил, почему фирму лишили статуса официального дилера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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