Воронежские клиенты скандального дилера "Фольксвагена" начали получать автомобили

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-31T13:41:44+03:00

Большинство из них ждали машины больше года

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Обманутые клиенты компании "Гаус", бывшего дилера "Фольксвагена", начали получать автомобили. Об этом сообщает "Абирег" со ссылкой на нового воронежского дилера марки - компанию "Аврора Авто". В фирме рассказали, что выдали уже десять автомобилей: четыре "Поло", пять "Тигуанов" и один "Терамонт". В ближайших планах - предоставить пострадавшим еще от трех до пяти машин. Новый дилер будет взыскивать затраты на эти автомобили с "Гауса".

Напомним, экс-директора фирмы Михаила Швыдченко подозревают в присвоении или растрате денег клиентов. Причиненный ущерб оценивается в 20 миллионов рублей. Уголовное дело находится в производстве следователей и стоит на особом контроле у руководства ГУ МВД по Воронежской области. Швыдченко грозит до десяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU