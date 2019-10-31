В Воронеже депутаты городской Думы повысили зарплаты себе и муниципальным чиновникам

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-31T12:54:02+03:00

Бюджет города после этого решения похудеет еще больше. Фото: из архива «КП»

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В среду, 30 октября, на заседании Воронежской городской Думы приняли решение о повышении окладов, надбавок к ним и пенсии за выслугу лет на 4,3 процентов. Депутаты отметили, что сделали это в рамках индексации, связанной с ростом инфляции. Зарлаты подрастут у четырех категорий граждан:

1. у самих депутатов;

2. у муниципальных служащих;

3. у членов Избирательной комиссии Воронежа;

4. а также у загадочных работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальной службе.

Надо сказать, что базовая часть оклада у чиновников обычно бывает очень мала, зато к ней добавляется масса надбавок и премий. Поэтому индексация, кажущаяся достаточно маленькой, на практике может означать достаточно серьезные деньги. Да и пенсионеры, бывшие при должностях, должны быть довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU