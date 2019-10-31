В Воронеже депутаты городской Думы повысили зарплаты себе и муниципальным чиновникам
В среду, 30 октября, на заседании Воронежской городской Думы приняли решение о повышении окладов, надбавок к ним и пенсии за выслугу лет на 4,3 процентов. Депутаты отметили, что сделали это в рамках индексации, связанной с ростом инфляции. Зарлаты подрастут у четырех категорий граждан:
1. у самих депутатов;
2. у муниципальных служащих;
3. у членов Избирательной комиссии Воронежа;
4. а также у загадочных работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальной службе.
Надо сказать, что базовая часть оклада у чиновников обычно бывает очень мала, зато к ней добавляется масса надбавок и премий. Поэтому индексация, кажущаяся достаточно маленькой, на практике может означать достаточно серьезные деньги. Да и пенсионеры, бывшие при должностях, должны быть довольны.
ИСТОЧНИК KP.RU