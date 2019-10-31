2019-10-31T12:54:02+03:00
Общество

В Воронеже депутаты городской Думы повысили зарплаты себе и муниципальным чиновникам

Они вырастут на 4,3 процента
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бюджет города после этого решения похудеет еще больше.Бюджет города после этого решения похудеет еще больше.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В среду, 30 октября, на заседании Воронежской городской Думы приняли решение о повышении окладов, надбавок к ним и пенсии за выслугу лет на 4,3 процентов. Депутаты отметили, что сделали это в рамках индексации, связанной с ростом инфляции. Зарлаты подрастут у четырех категорий граждан:

1. у самих депутатов;

2. у муниципальных служащих;

3. у членов Избирательной комиссии Воронежа;

4. а также у загадочных работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальной службе.

Надо сказать, что базовая часть оклада у чиновников обычно бывает очень мала, зато к ней добавляется масса надбавок и премий. Поэтому индексация, кажущаяся достаточно маленькой, на практике может означать достаточно серьезные деньги. Да и пенсионеры, бывшие при должностях, должны быть довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На закрытом воронежском виадуке снимают рельсы и разбирают лестницы
В воронежском аэропорту появился единственный в России черный самолет
В Воронеже появилась интерактивная карта новых маршрутов общественного транспорта
В Воронеже снова подешевела квартира солиста «Сектора Газа» Юрия Хоя
Полиция ищет воронежского доставщика еды
Новый уровень: Воронежский океанариум - в EUAC
«Умные светофоры» не спасут Воронеж от пробок, вызванных перекрытием виадука
В Воронежской области прокуратура проверит снос усадьбы Олениных
В Воронеже таксисты вслед за водителями маршруток грозят забастовкой
Воронежские клиенты скандального дилера "Фольксвагена" начали получать автомобили
В Воронеже объявили дополнительный концерт группы «Ленинград»
Воронежцы боятся потерять троллейбус как трамвай
Житель Воронежской области украл у знакомого барана, когда тот ночью не открыл ему дверь
Воронежский заповедник расскажет о легендах Толшевского леса
Новую маршрутную сеть корректировали с оглядкой на комментарии воронежцев в соцсетях