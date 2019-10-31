Воронежский активист заступился за бастующих водителей автобусов

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-31T12:15:02+03:00

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Гражданский активист Виталий Иванищев заступился за бастующих водителей автобусов маршрутов №6 и №15. Свое мнение по поводу ситуации он высказал на своей станице в соцсети.

Напомним, 30 октября водители, как правило, являющиеся владельцами транспортных средств, не выехали на работу из-за нового способа оплаты проезда, в которой безналичный расчет обходится пассажирам дешевле. Из-за этого сильно увеличилось количество «безналичников».

Активист утверждает, что водители оказались заложниками новой системы, которую плохо продумали. Он объяснил, с собственником автобуса заключается договор - по сути, продается место на маршруте.

- Каждый автобус ежедневно платит в Муниципальное казенное предприятие (МКП) план. Возьмем примерные цифры. Допустим, в среднем водитель перевозит пассажиров на общую выручку в десять тысяч рублей. Из этой суммы он должен отдать предприятию в качестве плана четыре тысячи , заправиться еще на четыре тысячи. Остается две тысячи на зарплату, ремонт и содержания автобуса. Если выручка менее десяти тысяч - водитель не заработал ничего. Если более - водитель в плюсе. Цифры, повторяю, примерные. Год назад в воронежских автобусах установили терминалы и появилась возможность оплачивать проезд банковской картой. Изначально, процент оплаты банковскими картами был небольшой, допустим, на две тысячи в день. Эта сумма шла в зачет плана, остальное водитель доплачивал наличкой. В общем и целом ничего глобально не изменилось.Но после введения дифференцированного тарифа процент оплаты по безналу изменился, и составил, допустим, уже не две тысячи рублей в день, а восемь тысяч в день. Получается, водитель заработал и на план, и на зарплату, запчасти и заправку безналом. По идее транспортная компания, которая получила эти деньги на свой счет должна каким-то образом компенсировать эти деньги водителю. По закону, наличными она это сделать не может, но можно придумать варианты - сделать топливные карты, сертификаты на запчасти и ремонт, - рассказывает Иванищев.

Активист полагает, что предприятие должно было наладить диалог с водителями и найти выход. Но «Воронежпассажиртранс» планирует только прекратить работать с предпринимателями, водители которых устроили забастовку.

- Система с планами и «привлеченкой» давно себя изжила, городу нужен нормальный городской общественный транспорт и система брутто-контрактов. В нынешних условиях, частные перевозчики, которые работают по тем же правилам, что и МКП, оказались эффективнее муниципального предприятия. Отсюда следует, что в организации городского транспорта важна в первую очередь не форма собственности, а правила игры и их контроль со стороны муниципалитета, - подвел итог активист.

Кстати, на дублирующие маршруты сейчас активно добавляют транспорт. Так, на маршрут № 6м вышло 22 дополнительных автобуса, а на № 15а – 12 дополнительных маршруток. На следующей неделе пройдут встречи с ответственными предприятиями-перевозчиками, которые могут быть привлечены с подвижным составом для обслуживания маршрутов не по временному варианту, а в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU