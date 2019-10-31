2019-10-31T12:08:30+03:00
Общество

В Воронеже добавили автобусы на "бастующие" и дублирующие их маршруты

Договоры с водителями-саботажниками расторгли
Ярослав ИВАНОВ
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В мэрии Воронежа решили вопрос с «бастующими» после введения новых тарифов оплаты проезда маршрутами. Напомним, 30 октября на работу не вышли водители-собственники машин на рейсах №6 и №15.

- В ответ на саботаж работы двух маршрутов были предприняты все усилия, чтобы оперативно ситуацию исправить. На «бастующие» маршруты направили автобусы большой вместимости: на № 6 – шесть ПАЗов и четыре ЛиАЗа, на № 15 – два ПАЗа и пять ЛиАЗов. На дублирующих маршрутах также был усилен подвижной состав: сегодня на маршрут № 6м вышло 22 дополнительных автобуса, а на № 15а – 12 дополнительных маршруток, - сообщил пресс-секретарь мэрии Воронежа Никита Чеботарев. - Неприятную ситуацию можно было не допустить, если бы коммерсанты заявили о своих намерениях или муниципалитету стало бы известно о готовящейся акции, направленной, фактически, против интересов горожан. Проблема обсуждалась на утренней планерке у главы Воронежа Вадима Кстенина, его первый зам по городскому хозяйству Сергей Петрин отметил, что на ближайшие дни проблема решена, на следующей неделе пройдут встречи с ответственными предприятиями-перевозчиками, которые могут быть привлечены с подвижным составом для обслуживания маршрутов не по временному варианту, а в штатном режиме.

Как сообщили в мэрии, договоры с "бастующими" водителями расторгли.

Напомним, 28 октября воронежский транспорт перешел на новую систему оплаты и новые расценки: 23 рубля платят наличными, 21 рубль - по безналу. Не все водители хотят получать оплату через терминалы. Если водители прячут терминалы или делают вид, что они сломаны, можно обращаться на горячую линию.

Повышение стоимости проезда обсуждали долгие месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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