2019-10-31T09:09:34+03:00
Звезды

В Воронеже открылась «осенняя» выставка

На Кирова показывают работы 140 авторов региона
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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30 октября в выставочном зале на Кирова, 8 открылась новая экспозиция. «Цвет осени» - сезонная и очень «настроенческая» выставка. На стенах работы 140 художников – из Воронежа, Россоши, Калача, Острогожска, Бутурлиновки, Новой Усмани, Репьевки. Все они про осень, яркие краски, щедрые дары воронежского чернозема, запах дождя и грибов и капельку грусти. Авторы постарались передать тонкие нюансы перехода природы к зимнему забытью.

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, прикладное искусство и иконопись. Свои работы за последние пять лет показали как именитые мастера Воронежской области, так и молодые, начинающие авторы и юные дарования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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