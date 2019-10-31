Хабаровский театр показал воронежцам крутой спектакль с помощью скотча и одной "табуретки"

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-31T08:37:08+03:00

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Четыре представления дал на Маршакфесте Хабаровский ТЮЗ. Труппа с Дальнего Востока привезла в Воронеж необычную постановку «Цацики идет в школу». Спектакль про мальчика с именем греческого соуса поставила в Хабаровске знакомый воронежцам режиссер Юлия Каландаришвили (в нашем Никитинском театре в этом сезоне появился ее «Манолито Очкарик»).

Цикл историй про Цацики и его эксцентричную «мамашу», как он называет свою родительницу, написала в конце 90-х шведская писательница Мони Нильсон. Режиссеры и критики полюбили эти произведения за правильный язык, которым ведется диалог между ребенком и взрослыми – с одной стороны без сюсюканья, с другой – без наставлений. Взрослые с детьми в этих книгах открыто обсуждают насущные проблемы – смятение, первую любовь, моббинг и буллинг (травлю детей одноклассниками), безотцовщину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/741084" frameborder="0"></iframe> Маршакфест-2019 в Воронеже: "Цацики идет в школу".Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Хабаровские артисты с помощью нехитрого набора канцтоваров и одной «табуретки» (в пику тем антрепризам, которые приезжают играть без декораций ради собирания денег) показали классный, современный, хулиганский спектакль, который «зашел» не только детворе, но и родителям. Всего двое актеров перевоплощаются в течение действа в десяток персонажей. А музыкальный фон и «фантазии» Цацики об отце в стиле игры «майнкрафт» исполняет рок-группа. Это очень свежо и весело. Тем более, что спектакль заканчивается общей дискотекой со зрительным залом.

ИСТОЧНИК KP.RU