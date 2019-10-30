2019-10-30T20:38:29+03:00
Общество

Для 322 воронежских соцобъектов разработали паспорта безопасности

В мэрии обсудили вопросы антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения и культуры
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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В Воронеже антитеррористическая комиссия под председательством мэра Вадима Кстенина рассмотрела вопросы защищенности объектов образования, спорта, культуры и мест отдыха. В заседании приняли участие председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев, заместители главы, руководители отраслевых управлений администрации, представители правоохранительных и силовых структур, МЧС.

Для всех 322 учреждений образования (121 школа, 184 детских сада и 17 учреждений дополнительного образования), 102 учреждений культуры, 28 учреждений спорта и 12 зеленых зон отдыха с массовым пребыванием людей разработаны паспорта безопасности, которые формировались в зависимости от категорийности объекта и которая в свою очередь определяет уровень требований к защищенности объектов. Большая часть паспортов согласована с компетентными органами, часть находится в процессе согласования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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