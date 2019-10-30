Тепло в Воронеже отступает, но обещает вернуться

СЕГОДНЯ 19:24 2019-10-30T19:24:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Так не хочется воронежцам прощаться с теплом и встречать зиму, что природа снова готова уступить! Как сообщают синоптики, пришедшее в нашу область похолодание, еще не окончательное и бесповоротное.

Ледяной арктический воздух распространится на Воронеж в четверг 1 ноября и будет властвовать до конца недели. В этот период с неба временами будет сыпать снегом, а по ночам ударят серьезные морозы. Но на следующей неделе, уже 4-5 ноября, снова потеплеет до 10-12 градусов с плюсом! Радость от возвращения тепла могут омрачить только дожди. Они будут сопровождать реванш осени.

ИСТОЧНИК KP.RU