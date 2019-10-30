2019-10-30T17:54:41+03:00
Общество

В Воронежской области «тушили» элеватор

В Россоши прошли противопожарные учения
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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30 октября на Россошанском элеваторе загорелись зерносушилки. Дым быстро распространился по всему помещению, пожар грозил охватить всю систему загрузки – выгрузки. Борьбу с огнем осложняло сильное задымление путей эвакуации персонала. К счастью, это только легенда пожарно-тактических учений Россошанского пожарно-спасательного гарнизона. И сотрудники элеватора смогли посмотреть, как слаженно работают профессионалы.

-После ликвидации условного пожара с личным составом, задействованным при проведении пожарно-тактических учений, проведен разбор действий, организовано изучение оперативно-тактической характеристики объекта и проведена проверка работоспособности противопожарного водоснабжения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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