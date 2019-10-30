Воронежцы могут помолиться в центре города о жертвах политических репрессий
Сегодня, 30 октября, в нашей стране вспоминают жертв политических репрессий. В Воронеже в рамках всероссийской акции «Молитва памяти» у памятника Никитину и кинотеатра «Спартак» священники и все желающие в данный момент молятся за погибших и пострадавших в годы репрессий при советской власти. Акция проводится по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, и призвана исцелить исторические травмы нашего общества, примирить жертв и участников советской репрессивной системы.
По словам организаторов, любой человек может прочитать имена репрессированных и их карателей из книг памяти или назвать имена своих близких, безвинно пострадавших от гонений. Сделать это можно будет и у памятника, и у кинотеатра до 20.00.
Кроме того, в 21.00 состоится флеш-моб – в память обо всех погибших и пострадавших организаторы в это время предлагают зажечь на окне свечу.
ИСТОЧНИК KP.RU