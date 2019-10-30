2019-10-30T17:22:52+03:00
Общество

Воронежцы могут помолиться в центре города о жертвах политических репрессий

В городе проходит акция «Молитва памяти»
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Акция проходит у кинотеатра "Спартак". Фото Аллы Кузнецовой.Акция проходит у кинотеатра "Спартак". Фото Аллы Кузнецовой.
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 октября, в нашей стране вспоминают жертв политических репрессий. В Воронеже в рамках всероссийской акции «Молитва памяти» у памятника Никитину и кинотеатра «Спартак» священники и все желающие в данный момент молятся за погибших и пострадавших в годы репрессий при советской власти. Акция проводится по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, и призвана исцелить исторические травмы нашего общества, примирить жертв и участников советской репрессивной системы.

По словам организаторов, любой человек может прочитать имена репрессированных и их карателей из книг памяти или назвать имена своих близких, безвинно пострадавших от гонений. Сделать это можно будет и у памятника, и у кинотеатра до 20.00.

Кроме того, в 21.00 состоится флеш-моб – в память обо всех погибших и пострадавших организаторы в это время предлагают зажечь на окне свечу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тепло в Воронеже отступает, но обещает вернуться
В Воронеже девять дней безуспешно ищут кареглазую брюнетку
Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу велосипеда из подъезда воронежской многоэтажки
В Воронежской области «тушили» элеватор
Заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области «заработал» уголовное дело
В Воронеже задержали мошенника, убедительно сыгравшего по телефону «попавшего в беду друга»
В Воронеже трибуны стадиона «Факел» расширят до 7 тысяч мест
Воронежцев снова просят найти место для памятника основателю города Семену Сабурову
На воронежских улицах появятся переходы с "лежачими полицейскими"
Альфа-Банк организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей за 9 месяцев 2019
В Воронежской области малыши озеленили территорию детского сада
В Воронежской области осудили местного жителя за публикацию песни в соцсети
Текущая канализация, ветхая лестница, аварийный спортзал и закрытая столовая – итоги проверки школ под Воронежем
Воронежские спортсмены стали призерами международных соревнований по спортивной акробатике
В Воронежской области депутата будут судить за незаконное предпринимательство
Воронежская елка опять оказалась в центре скандала
В Воронеже женщина распознала мошенника в арендаторе ее квартиры
В Воронеже в этом году не будут перекрывать мост на «Работнице»
«До капремонта мы даже не знали, что на нашем доме есть архитектурный декор!»
В Воронеже в реконструированный дом на Карла Маркса переедут детская поликлиника и женская консультация
Воронежцам пообещали пробки не больше недели из-за перекрытия 9 Января
Патри а, о муэрте! Воронежцы вспомнили Карибский кризис
Жители Воронежской области выяснили, какой мусор больше всего загрязняет берега водоемов
В Воронежской области после ДТП с пострадавшими детьми возбудили уголовное дело