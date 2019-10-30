Воронежцы могут помолиться в центре города о жертвах политических репрессий

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-30T17:22:52+03:00

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Сегодня, 30 октября, в нашей стране вспоминают жертв политических репрессий. В Воронеже в рамках всероссийской акции «Молитва памяти» у памятника Никитину и кинотеатра «Спартак» священники и все желающие в данный момент молятся за погибших и пострадавших в годы репрессий при советской власти. Акция проводится по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, и призвана исцелить исторические травмы нашего общества, примирить жертв и участников советской репрессивной системы.

По словам организаторов, любой человек может прочитать имена репрессированных и их карателей из книг памяти или назвать имена своих близких, безвинно пострадавших от гонений. Сделать это можно будет и у памятника, и у кинотеатра до 20.00.

Кроме того, в 21.00 состоится флеш-моб – в память обо всех погибших и пострадавших организаторы в это время предлагают зажечь на окне свечу.

ИСТОЧНИК KP.RU