Воронежцев снова просят найти место для памятника основателю города Семену Сабурову

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-30T16:22:02+03:00

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На прошлой неделе в Новой Усмани установили памятник основателю села Борису Собакину. А вот в Воронеже до сих пор такого памятника нет. Правительство области решило снова поставить на обсуждение тему монумента воеводе Семену Сабурову, заложившему Воронеж. На странице правительства в соцсети «Вконтакте» горожанам предложили проголосовать «за» или «против» установки такого памятника и выбрать для него место.

Судя по промежуточным итогам голосования, горожане идею в целом поддерживают. А вот в мнениях по поводу места для памятника разошлись. Одни предлагают поставить его на Университетской площади, другие – на площади Ленина вместо памятника Ильичу, третьи – на набережной у Чернавского моста и даже на левом берегу, где «нет ничего культурного».

Напомним, идея установки памятника Сабурову обсуждается несколько лет.

- Предлагалось установить его на площади Ленина, а ее саму - переименовать в площадь Основателей. Памятник Ленину задумывалось бережно, после ремонта, перенести в другое место - например, на Советскую площадь, - говорится в сообщении группы «Правительство Воронежской области». - Состоялся даже конкурс, в ходе которого победил проект монумента, который изображал Сабурова вместе со сподвижниками.

Но мнения горожан разделились и не позволили чиновникам сделать выбор. Сторонники воздвижения монумента утверждали, что он станет символом патриотизма и привлечет туристов. Противники апеллировали к тому, что это обернется напрасной тратой денег и нарушит привычный облик города, став проявлением неуважения к советскому прошлому (речь идет об установке памятника на площади Ленина).

ИСТОЧНИК KP.RU