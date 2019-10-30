2019-10-30T15:33:06+03:00
Экономика

Альфа-Банк организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей за 9 месяцев 2019

Альфа-Банк занял ведущие позиции в качестве организатора выпусков российских облигаций, согласно рэнкингу ИА Cbonds. По итогам 9 месяцев 2019 года оценивали 40 инвестбанков и выпуски облигаций совокупным объемом 1,2 триллиона рублей
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Банк организовал 21 сделку для 17 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир». Совокупный объем инвестиций, привлеченных с его участием, составил около 60,5 миллиарда рублей. Это позволило вновь войти в десятку крупнейших организаторов РФ.

- Репутация на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем все, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке, - подчеркнул директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

По его словам, текущая конъюнктура облигационного рынка благоприятна. Наблюдается поступательное снижение купонов, удлинение сроков размещений, увеличение количества и объемов выпусков, рост количества инвесторов и новых рыночных лимитов.

- До конца года мы ожидаем продолжения тренда на снижение ставок. В пайплайне банка уже свыше 15 сделок (без учета уже реализованных в 4 квартале 2019), - отметил Дэвид Мэтлок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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