2019-10-30T15:32:26+03:00
Общество

В Воронежской области малыши озеленили территорию детского сада

Ребята под руководством лесника посадили 20 дубов и рябин
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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Последнее мероприятие ежегодной экологической акции «Живи, лес!» лесники воронежские провели в детском саду города Лиски. Сотрудник Давыдовского лесхоза принес ребятам сеянцы дубов и берез и рассказал, как правильно сажать деревца.

- Каждый из 24-х участников хотел самостоятельно посадить свое первое в жизни дерево, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - Малыши так увлеклись, что, когда за ними пришли родители, никто уходить из сада не хотел.

Стараниями малышей в этот день на территории детского сада появились 20 сеянцев дуба и рябины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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