2019-10-30T14:00:55+03:00
Общество

Воронежская елка опять оказалась в центре скандала

В УФАС поступила жалоба на условия конкурса для подрядчиков
Елена ФЕДЯШЕВА
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В прошлом году елку ставили за счет спонсорских средствВ прошлом году елку ставили за счет спонсорских средствФото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Воронежское УФАС приостановило торги на установку главной новогодней елки на площади Ленина после того, как в адрес ведомства пришла жалоба от ООО «А-Строй». Заявителя не устроили условия конкурса, которые, по его мнению, разработаны под конкретного подрядчика. А именно: он должен иметь опыт установки конструкции высотой 25,5 метра. Таким опытом обладает только одна воронежская фирма, говорится в жалобе.

Мэрия оперативно отреагировала на обвинения:

- Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд проводятся в полном соответствии с действующим законодательством. Участники торгов вправе обращаться с жалобами как в надзорные органы, так и в судебные инстанции. Это же касается процедур отбора подрядных организаций по установке, обнарядке и последующему демонтажу Новогодней елки, которая размещается на площади Ленина.

Это уже не первый скандал вокруг главного новогоднего украшения города. В прошлом году администрация Воронежа расторгла в одностороннем порядке договор на установку елки с «А-строй», после того, как уже выигравшая торги компания предъявила претензии в некорректном оформлении документов. В итоге установку новогоднего символа оплатил меценат, чем и спас праздник.

Со своей стороны мэрия заверила воронежцев, что «предпримет все необходимые усилия, чтобы елка была установлена вовремя и радовала горожан в праздничные дни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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