Жители Воронежской области выяснили, какой мусор больше всего загрязняет берега водоемов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-30T12:43:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области береговую линию водоемов больше всего загрязняют окурками. Чтобы выяснить, какого мусора у рек и озер в регионе больше всего, местные жители приняли участие в проекте «Пластиквотчинг» от Greenpeace и портала «Такие дела».

В рамках исследования волонтеры шесть раз выходили на проверки. За это время им удалось собрать, посчитать и рассортировать по категориям 10254 фрагмента мусора, 78,2% из них оказались пластиком. При этом почти все собранные кусочки пластика (99,5%) когда-то были одноразовыми товарами или упаковкой.

В топ-10 загрязнителей берегов Воронежской области попали: окурки - 46% от общего количества мусора, бутылки из-под напитков - 10,8%, крышки - 10,2%. Далее следуют трубочки для питьевых продуктов - 6,7%, стаканчики для напитков и крышки от них - 4,5%. Затем идут влажные салфетки - 4,2%, пластиковые упаковки от сигарет и табака - 3,4%, пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов - 2,9%. Девятую строчку заняли пакеты-майки - 2,7%. Замыкают топ кольца от крышек бутылок - 2,3%.

Данные из нашего региона эксперты Greenpeace использовали, чтобы составить итоговый список главных загрязнителей российских берегов. Результаты пластиквотчинга и летних экспедиций Greenpeace лягут в основу перечня одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки, которые организация предложит законодательно ограничить в России.

ИСТОЧНИК KP.RU