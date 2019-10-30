2019-10-30T12:43:34+03:00
Общество

Жители Воронежской области выяснили, какой мусор больше всего загрязняет берега водоемов

Большую часть отходов составляют окурки
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронежской области береговую линию водоемов больше всего загрязняют окурками. Чтобы выяснить, какого мусора у рек и озер в регионе больше всего, местные жители приняли участие в проекте «Пластиквотчинг» от Greenpeace и портала «Такие дела».

В рамках исследования волонтеры шесть раз выходили на проверки. За это время им удалось собрать, посчитать и рассортировать по категориям 10254 фрагмента мусора, 78,2% из них оказались пластиком. При этом почти все собранные кусочки пластика (99,5%) когда-то были одноразовыми товарами или упаковкой.

В топ-10 загрязнителей берегов Воронежской области попали: окурки - 46% от общего количества мусора, бутылки из-под напитков - 10,8%, крышки - 10,2%. Далее следуют трубочки для питьевых продуктов - 6,7%, стаканчики для напитков и крышки от них - 4,5%. Затем идут влажные салфетки - 4,2%, пластиковые упаковки от сигарет и табака - 3,4%, пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов - 2,9%. Девятую строчку заняли пакеты-майки - 2,7%. Замыкают топ кольца от крышек бутылок - 2,3%.

Данные из нашего региона эксперты Greenpeace использовали, чтобы составить итоговый список главных загрязнителей российских берегов. Результаты пластиквотчинга и летних экспедиций Greenpeace лягут в основу перечня одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки, которые организация предложит законодательно ограничить в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже в этом году не будут перекрывать мост на «Работнице»
«До капремонта мы даже не знали, что на нашем доме есть архитектурный декор!»
В Воронеже в реконструированный дом на Карла Маркса переедут детская поликлиника и женская консультация
Воронежцам пообещали пробки не больше недели из-за перекрытия 9 Января
Патри а, о муэрте! Воронежцы вспомнили Карибский кризис
В Воронежской области после ДТП с пострадавшими детьми возбудили уголовное дело
В Воронеже на реке Дон "прописались" браконьеры
В Воронежской области иномарка насмерть сбила 88-летнего мужчину
В Воронеже Центр гребли на байдарках и каноэ откроют в течение месяца
Депутаты Гордумы Воронежа согласовали создание единого оператора городских пассажирских перевозок
В массовом ДТП под Воронежем пострадали дети
Из-за перекрытия виадука на 9 Января Воронеж встал в огромные пробки
В Воронеже водители маршрутов №6 и №15 не выехали на работу из-за новой системы оплаты
Воронежский заповедник переходит на зимний режим работы
В Воронежском зоопарке новому дикобразу подарили резную тыкву на Хэллоуин
Воронежцам покажут "арабскую" выставку Олега Савостюка
В Воронежской области 47 миллионов «освоили», а систему водоснабжения так и не построили
В Воронеже откроют Дом дружбы
В Воронеже в декабре перероют центральную аллею парка «Алые паруса»
Воронежская область в числе лидеров в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В центре Воронежа на нескольких улицах отключили свет
Родители парня, сбитого насмерть в Воронеже: «Убийца нашего сына не должен быть амнистирован»
В Воронеже на мусорку выкинули ... «Мазду»
Два игрока воронежского «Факела» оказались в символических сборных тура
Воронежские старшеклассники о комсомоле: «Опыт ВЛКСМ используем в современных общественных организациях»
В Воронеже начальник отделения ГИБДД помогал сдавать экзамен на права за 35 тысяч рублей