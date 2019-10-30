2019-10-30T12:24:14+03:00
Общество

В Воронеже на реке Дон "прописались" браконьеры

Они с моста ловят рыбу запрещенной снастью
Елена ФЕДЯШЕВА
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Браконьеры на мосту - явление привычноеБраконьеры на мосту - явление привычноеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Постоянный читатель «Комсомолки» Игорь в минувшие выходные стал свидетелем браконьерства на понтонном мосту через реку Дон в Шилово.

- Ушлые "рыбаки" выбивают рыбу запрещённой сетевой снастью «паук», - рассказал нам Игорь. - В субботу была одна "бригада", а накануне я застал шесть! Рыба просто не может подняться вверх по течению.

Мы сообщили о нарушении в Верхнедонской отдел рыбоохраны, где пообещали обратить внимание на этот участок. А нашим читателям посоветовали в подобных случаях, чтобы пресечь нарушение, сразу сообщать о нем по телефону 253-60-28 (в рабочие дни) или на мобильный телефон руководителя ведомства Панина Валерия Алексеевича – 8-915-546-90-29.

- На браконьеров в случае их задержания на месте с запрещенными снастями накладывают штраф в размере двух-пяти тысяч рублей, - рассказал Валерий Панин «Комсомолке». – Если же при них окажется выловленная таким способом рыба, то ущерб будет оцениваться отдельно. Орудия незаконного лова изымаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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