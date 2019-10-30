2019-10-30T10:34:38+03:00
Происшествия

В массовом ДТП под Воронежем пострадали дети

Девочек 2-х и 8-ми лет госпитализировали
Юлия ДИДЕНКО
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В Новоусманском районе на 524 км автодороги М-4 «Дон» 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-211440» ехал в южном направлении и влетел в стоящий впереди «ВАЗ-211340», которым управлял 36-летний местный житель. Затем произошла череда аналогичных столкновений. Авария случилась во вторник, 29 октября, в 17.50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Так, из-за первого ДТП «ВАЗ-211340» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106», под управлением 63-летнего местного жителя, а последний - с автомобилем «Шкода-Рапид», которым управлял 30-летний водитель. Он уже влетел в «Ладу Гранта», за рулем которой была 35-летняя местная жительница. А затем женщина въехала в «Киа Сид», под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили две пассажирки автомобиля «ВАЗ-211340», девочки 2-х и 8-ми лет. Их госпитализировали.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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