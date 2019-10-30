Воронежский заповедник переходит на зимний режим работы

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-30T09:25:56+03:00

С 1 ноября он будет работать на час меньше

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Воронежский биосферный заповедник имени Пескова переходит на зимний режим работы. С 1 ноября на час сократится работа его объектов. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Так, в Музей природы, Бобровый город и на экологическую Черепахинскую тропу можно будет попасть в любой день недели, кроме понедельника, с 9.00 до 17.00. Аналогично будет работать музей имени Пескова, но с выходными в понедельник и вторник.

Кроме того, на час уменьшится работа сувенирных лавок, которые находятся в здании Музея природы в Бобровом городке. Они открыты с 9.00 до 17.00.

Экскурсии в Музей пожаров будут проходить в 10.30, 13.30 и 15.30 со среды по воскресенье. Что же касается Веревочного парка «Ежкины дорожки», то он закроется до весны.

ИСТОЧНИК KP.RU