2019-10-29T19:57:53+03:00
Общество

В Воронежской области 47 миллионов «освоили», а систему водоснабжения так и не построили

Прокуратура потребовала устранить безобразие
Артем ИЛЬИН
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Деньги, выделенные по нацпроекту, не спешат "отрабатывать".Деньги, выделенные по нацпроекту, не спешат "отрабатывать".Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Воробьевского района обнаружили грубые нарушения закона при реализации нацпроекта «Экология».

На строительство системы водоснабжения в селе Воробьевка выделили более 47 миллионов рублей. Подрядчик должен был до июля 2019 года пробурить три скважины, а до сентября текущего года – построить насосную станцию и станцию водоподготовки. Эти работы до сих пор не завершены. В то же время сотрудники администрации села не бьют тревогу, не подают в суд – как будто их все устраивает.

- Наши сотрудники внесли представление главе села Воробьевка с требованием устранить нарушения закона, а руководителю организации-подрядчика по тем же мотивам объявили предостережение, - сообщили в районной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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