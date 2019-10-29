В Воронеже откроют Дом дружбы

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-29T19:43:35+03:00

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День народного единства отпразднуют в Воронеже открытием Дома дружбы. Он распахнет свои двери 4 ноября в культурно-досуговом центре «Северный» (Московский пр., 131).

В 11.00 в Доме дружбы начнут работу мастер-классы декоративно-прикладного творчества и выставка «Куклы разных национальностей». Самых маленьких воронежцев ждут игры с аниматорами, ростовые куклы и аквагрим.

В 12.00 планируется концерт, а также автопробег, приуроченный ко Дню народного единства. Завершит праздник акция «Ленточка дружбы».

ИСТОЧНИК KP.RU