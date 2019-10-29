В Воронеже в декабре перероют центральную аллею парка «Алые паруса»

СЕГОДНЯ 19:36 2019-10-29T19:36:04+03:00

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Стало известно о планах «РВК-Воронеж» сделать масштабную реконструкцию главного Левобережного коллектора. Однако для этого придется разрыть центральную аллею парка «Алые паруса» - там проходят важные подземные коммуникации. Начать работы собираются в декабре, а закончить - к концу весны 2020 года.

- Розы и другие цветы, находящиеся на аллее, не будут уничтожены. Их перенесут в другое место, - пообещали в «РВК-Воронеж». – За их сохранностью будут следить специалисты МКП «ЭкоЦентр».

Кроме того, в Воронеже планируют построить еще одну городскую канализационную насосную станцию (ГКНС), смонтировать закрытые железобетонные монолитные коллекторы выпуска очищенной сточной воды в сторону Дона из Правобережных очистных сооружений, а также реконструировать коллектор от ГКНС до Левобережных очистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU