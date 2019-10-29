В Воронеже в декабре перероют центральную аллею парка «Алые паруса»
Стало известно о планах «РВК-Воронеж» сделать масштабную реконструкцию главного Левобережного коллектора. Однако для этого придется разрыть центральную аллею парка «Алые паруса» - там проходят важные подземные коммуникации. Начать работы собираются в декабре, а закончить - к концу весны 2020 года.
- Розы и другие цветы, находящиеся на аллее, не будут уничтожены. Их перенесут в другое место, - пообещали в «РВК-Воронеж». – За их сохранностью будут следить специалисты МКП «ЭкоЦентр».
Кроме того, в Воронеже планируют построить еще одну городскую канализационную насосную станцию (ГКНС), смонтировать закрытые железобетонные монолитные коллекторы выпуска очищенной сточной воды в сторону Дона из Правобережных очистных сооружений, а также реконструировать коллектор от ГКНС до Левобережных очистных сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU