Воронежская область в числе лидеров в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-29T19:32:23+03:00

Комиссия проинспектировала ход работ на дороге через водосброс и на набережной Массалитинова

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В Воронеже комиссия, в которую вошли советник руководителя Федерального дорожного агентства Сергей Золотарев, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин, руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Олег Котов и представители подрядных организаций, проверили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отметил советник руководителя Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Сергей Золотарев, Воронежская область вошла в десятку лучших регионов по контрактации и освоению денежных средств, реализуя национальные проекты с опережением.

Сначала проверяющие посетили мост через водосброс Воронежского водохранилища, капитальный ремонт которого начался в августе 2019 года, и по контракту должен завершиться в октябре 2020-го. Но у воронежцев есть все шансы прокатиться по обновленной переправе гораздо раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU