В Воронеже на мусорку выкинули ... «Мазду»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-29T18:20:18+03:00

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Финансовый кризис и рост цен на бензин и запчасти, видно, больно ударил по бюджету воронежцев. Один из них даже «выбросил» на мусорку новенькую «Мазду»! Удивительную фотографию из двора в самом центре города прислал в редакцию «КП» в Воронеже» читатель.

"Посмотрите, как горожане избавляются от дорогих японских авто!" – такими словами сопроводил автор свой снимок, на котором иномарка стоит прямо на контейнерной площадке в окружении бетонных плит. Остается только подивиться водителю – эквилибристу, продемонстрировавшему чудеса парковки.

Вот только мусору теперь деваться некуда. Местные жители уже начали сваливать его рядом с площадкой. Кстати, методы борьбы с любителями парковаться у контейнеров в Воронеже отработаны хорошо. Через несколько дней владелец японской иномарки может по-настоящему потерять ее среди горы бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU