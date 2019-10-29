2019-10-29T17:04:24+03:00
Происшествия

В Воронеже начальник отделения ГИБДД помогал сдавать экзамен на права за 35 тысяч рублей

Следователи доказали две взятки
Юрий КОЗЛОВ
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В Левобережном районе возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего начальника экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД № 2.

По версии следствия, в начале августа 2019 года к начальнику обратился знакомый с просьбой принять экзамен у девушки из Воронежа за 35 тысяч рублей. В итоге «теорию» будущая автоледи сдала легко: руководитель отделения ГИБДД просто продиктовал ей ответы, которые она благополучно записала. По той же схеме он принял экзамен у мужчины. Гаишник получил и от него 35 тысяч, после чего был задержан.

- По ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия» начальнику отделения ГИБДД грозит от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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