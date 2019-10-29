В Воронеже мост через водосброс водохранилища могут открыть в декабре
В городской администрации рассказали о ходе ремонта моста через водосброс водохранилища. Напомним, он стартовал 6 августа. Открыть переправу планировали до октября 2020 года.
– Уже сейчас на мосту полностью убрали 14 старых пролетов и смонтировали 12 новых. В начале ноября планируем закончить монтаж балок на всей переправе, конечно, при условии, что нам позволят это сделать погодные условия. В этом случае постараемся открыть движение по мосту в декабре по временной схеме, – пообещал руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов.
Мост длиной 211 метров построили в 1972 году. Стоимость ремонта составит 103,5 миллиона рублей.
Напомним, другой мост - на улице 9 Января - перекроют с 30 октября. Как можно объехать перекрытую переправу на легковых машинах и как изменятся маршруты общественного транспорта, смотрите здесь
ИСТОЧНИК KP.RU