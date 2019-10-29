В Воронеже мост через водосброс водохранилища могут открыть в декабре

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-29T16:44:43+03:00

Мост через водосброс могут открыть на 10 месяцев раньше, чем планировали. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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В городской администрации рассказали о ходе ремонта моста через водосброс водохранилища. Напомним, он стартовал 6 августа. Открыть переправу планировали до октября 2020 года.

– Уже сейчас на мосту полностью убрали 14 старых пролетов и смонтировали 12 новых. В начале ноября планируем закончить монтаж балок на всей переправе, конечно, при условии, что нам позволят это сделать погодные условия. В этом случае постараемся открыть движение по мосту в декабре по временной схеме, – пообещал руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов.

Мост длиной 211 метров построили в 1972 году. Стоимость ремонта составит 103,5 миллиона рублей.

Напомним, другой мост - на улице 9 Января - перекроют с 30 октября. Как можно объехать перекрытую переправу на легковых машинах и как изменятся маршруты общественного транспорта, смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU