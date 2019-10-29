2019-10-29T15:23:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина, резавший соседок бензопилой, не сядет в тюрьму

Его будут принудительно лечить
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 52-летнего жителя Лискинского района.

По данным следствия, в января 2019 года, мужчина решил убить соседок – мать и дочь, которые, как он был уверен, высмеивали его перед всем селом. Он решил повторить сцену из известного фильма ужасов – взял бензопилу и явился в чужой дом. Сначала маньяк четыре раза резанул мать, потом увидел, что дочь продвигается к окну, чтобы выскочить на улицу, догнал ее и ранил в спину. К счастью, с бензопилы слетела цепь, и девушка успела позвать на помощь. В итоге обеих раненых отвезли в больницу, они остались живы, а неадекватного соседа задержали.

- В ходе медицинского обследования установили, что в момент преступления мужчина не отдавал отчета в своих действиях, так как был психически болен, - рассказали в региональном СУ СК. – В суде решат вопрос, куда его направить на принудительное лечение и на какой срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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