В "Ночь искусств" в усадьбе Веневитиновых воронежцам устроят теневое шоу

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-29T14:51:59+03:00

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3 ноября Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет и в музее-усадьбе Веневитинова. В программе множество познавательных и развлекательных событий.

В 18.00 можно посетить мастер-класс «Театр теней. Волшебное покрывало Плениры». Участников погрузят в атмосферу эпохи романтизма и познакомят с миром теневого театрального искусства с помощью сказки-притчи поэта-философа XIX столетия Дмитрия Веневитинова.

В 19.00 и 21.00 в усадьбе стартует экскурсионный дилижанс «Путешествие через века». Экскурсия по экспозиции покажет жизнь и творчество поэта-романтика пушкинской поры Дмитрия Веневитинова и других выдающихся представителей этого дворянского рода благодаря редким книгам, документам, семейным портретам, предметам быта и интерьера XVIII - XIX вв.

В 19.00 в музыкально-литературной гостиной пройдет беседа у рояля о жизни и деятельности основоположника профессионального музыкального образования в России, композитора Рубинштейна.

В 19.00 начнется экскурсия - презентация «Пушкиниана: на сцене драматического и оперного театра». Гостям покажут экспонаты Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, объединённые темой сценического воплощения великих произведений Пушкина в разных театральных жанрах.

В 20.00 стартует интерактивная программа «Живые картины: герои Пушкинских произведений». Театрализованные литературные этюды подготовлены на основе традиционных развлечений и игр дворянской культуры XIX века.

В 21.00 начнется концерт «Листая музыкальные страницы истории». В программе на рояле XIX столетия известной фирмы саксонских мастеров и фабрикантов Шрёдер сыграют фортепианные музыкальные произведения XIX столетия с историко-литературными комментариями.

В 21.45 начнется теневое шоу «Ах, этот вальса звук прелестный!» - видеопроекция бала под звуки музыки на фоне «волшебной» подсветки фасада старинного дворянского особняка и партера усадьбы Веневитиновых.

ИСТОЧНИК KP.RU