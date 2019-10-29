"Квартирная" галерея зовет воронежцев на выставку питерского художника

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-29T14:39:43+03:00

Со 2 ноября можно посмотреть работы Валентина Трусова

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2 ноября в галерее современного искусства «Дай пять» откроется новая выставка.

Dark portal is opening : argus aegnus ahren - персоналка питерского художника Валентина «Вальтрона» Трусова.

Автор окончил Санкт-Петербургскую школу интерпретации современного искусства для художника и зрителя «Пайдейя». Работы художника находятся в коллекции галереи Kadieff (Хельсинки, Финляндия). «Вальтрон» принимал участие в групповых проектах, организовывал перформансы и выставки.

2 ноября воронежцев ждут в 20.00 в «Дай пять» (ул. Пятницкого, 52, квартира 5). Вход свободный. Экскурсии в галерее можно посетить по средам и субботам с 20.00 .

ИСТОЧНИК KP.RU