Воронежцев предупредили о сильном ветре
Непогода ожидается в регионе 30 октября
Изменить размер текста:
Спасатели разослали воронежцам предупреждение об ухудшении погоды. Согласно данным Росгидромета, 30 октября с 9.00 до 18.00 местами по Воронежу и области ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 м/с.
В ГУ МЧС России по Воронежской области советуют в этот период не парковать машины под старыми деревьями и большими слабоукрепленными конструкциями вроде рекламных щитов, да и людям лучше обходить их стороной, а также держаться подальше от ЛЭП, мостов и эстакад, с которых могут оторваться конструкции или провода.
ИСТОЧНИК KP.RU