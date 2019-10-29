2019-10-29T14:14:53+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о сильном ветре

Непогода ожидается в регионе 30 октября
Ярослав ИВАНОВ
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Спасатели разослали воронежцам предупреждение об ухудшении погоды. Согласно данным Росгидромета, 30 октября с 9.00 до 18.00 местами по Воронежу и области ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 м/с.

В ГУ МЧС России по Воронежской области советуют в этот период не парковать машины под старыми деревьями и большими слабоукрепленными конструкциями вроде рекламных щитов, да и людям лучше обходить их стороной, а также держаться подальше от ЛЭП, мостов и эстакад, с которых могут оторваться конструкции или провода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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