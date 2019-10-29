2019-10-29T12:33:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погибли двое мужчин

Причиной пожара стала неправильное использование печи
Ярослав ИВАНОВ
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28 октября на пожаре в поселке Подгоренский, который тушили 40 минут, погибли двое мужчин.

- Сообщение о пожаре в одноэтажном доме на ул. Космической пришло на пульт дежурного в 20.54. К моменту прибытия пожарных расчетов горели хозяйственная пристройка и кухня. С огнем справились в 21.35. К сожалению, трагедии избежать не удалось, на пепелище обнаружили тела двух мужчин 59 и 45 лет. Эксперты определили причину пожара - нарушение правил эксплуатации печи, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели напоминают правила пользования печным отоплением: необходимо вовремя ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи, заделывать трещины в кладке печи и дымовой трубе глиняно-песчаным раствором, на полу перед топочной дверкой положить металлический лист размером не менее 50х70 см, не допускать перекала печи, не растапливать ее легко воспламеняющимися жидкостями, не оставлять топящиеся печи без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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