2019-10-29T12:24:00+03:00
Общество

Хирургический корпус воронежского онкодиспансера построят меньше  чем за три года

Федеральный бюджет на эти цели выделит пять миллиардов рублей
Татьяна МИСТЮКОВА
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Александр Гусев посетил итоговое мероприятие акции «Онкопатруль».Александр Гусев посетил итоговое мероприятие акции «Онкопатруль».
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Со следующего года в Воронеже вместе с онкодиспансером приступят к строительству детского онкогематологического центра, а в мае откроется поликлиника для онкобольных в доме Вигеля. Кроме того, регион получит 2,5 млрд рублей на организацию работы онкослужбы и вложит свои средства в программу по выявлению злокачественных новообразований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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