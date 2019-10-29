Хирургический корпус воронежского онкодиспансера построят меньше  чем за три года

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-29T12:24:00+03:00

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Со следующего года в Воронеже вместе с онкодиспансером приступят к строительству детского онкогематологического центра, а в мае откроется поликлиника для онкобольных в доме Вигеля. Кроме того, регион получит 2,5 млрд рублей на организацию работы онкослужбы и вложит свои средства в программу по выявлению злокачественных новообразований.

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ИСТОЧНИК KP.RU