Воронежец заплатил 24 тыс за мифические зимние шины

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-29T11:37:17+03:00

Мужчина перевел деньги за товар, но так и не получил его

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28 октября в Воронежской области жертвами мошенников стали восемь человек. Полицейские предупреждают, что большинство афер совершается бесконтактным способом. Участились сезонные мошенничества. В частности, в качестве предлога к афере служит замена летних шин на зимние. Таким способом лишился денег 32-летний житель Коминтерновского района.

Мужчина собирался приобрести комплект зимних шин, нашел в интернете подходящий по цене товар, созвонился с продавцом и перевел по указанным реквизитам более 24 000 рублей. Лже-продавец по электронной почте заверил, что деньги пришли, и комплект шин в ближайшее время отправится покупателю с московского склада почтой.

Но товар так и не пришел. Забеспокоившийся мужчина снова пытался выйти на связь с продавцом, но телефон оказался отключен, а электронные письма остались без ответа.

- Будьте бдительны при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы, внимательно проверяйте информацию при общении с неизвестными лицами, которые выходят с различными предложениями о переводе денег или оказании каких-либо услуг, - рекомендуют в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU