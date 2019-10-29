Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте крыши оперного театра
На аукцион по капитальному ремонту крыши Воронежского театра оперы и балета, по данным портала госзакупок, подала заявку всего одна фирма. Именно она и получила контракт на 3,63 млн рублей по максимальной цене (из-за отсутствия конкуренции снизить ее не удалось). Подрядчик до 10 декабря должен демонтировать старую кровлю и настелить новую.
Найти подрядчика удалось не с первой попытки. Сентябрьский тендер признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Напомним, глобальная реконструкция здания театра, по грубым прикидкам, начнется летом 2021-го. А пока разрабатывают техзадание.
ИСТОЧНИК KP.RU