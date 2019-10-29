Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте крыши оперного театра

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-29T09:58:27+03:00

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На аукцион по капитальному ремонту крыши Воронежского театра оперы и балета, по данным портала госзакупок, подала заявку всего одна фирма. Именно она и получила контракт на 3,63 млн рублей по максимальной цене (из-за отсутствия конкуренции снизить ее не удалось). Подрядчик до 10 декабря должен демонтировать старую кровлю и настелить новую.

Найти подрядчика удалось не с первой попытки. Сентябрьский тендер признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Напомним, глобальная реконструкция здания театра, по грубым прикидкам, начнется летом 2021-го. А пока разрабатывают техзадание.

ИСТОЧНИК KP.RU