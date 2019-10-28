2019-10-28T18:05:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель не смог спихнуть вину за ДТП на погибшего 16-летнего мальчика

Он отправится в колонию на 1,5 года
Юрий КОЗЛОВ
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Водителя отправили в воспитательную колонию.Водителя отправили в воспитательную колонию.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В понедельник, 28 октября, Бутурлиновский районный суд вынес приговор 17-летнему подростку. Его признали виновным по части 3 статьи 254 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В суде установили, что 14 октября 2018 года в 00.20 17-летний парень, не имея водительских прав, вез на «девятке» трех пассажиров. На улице Пролетарской села Дмитриевка Бутурлиновского района он не справился с управлением, улетел в кювет. «Девятка» опрокинулась. Погиб один из пассажиров – 16-летний мальчик. Водитель же спихнул вину на умершего – сказал, что это он был за рулем. Правда, уже на судебном заседании 17-летний водитель заявлял, что в тот момент был вроде как не в себе – даже не помнит обстоятельств аварии.

- Вина водителя доказана показаниями его пассажиров, свидетелей ДТП, заключениями судебно-медицинской и автотехнической экспертизы, в том числе и видео, сделанным погибшим юношей и длившуюся до самого момента его смерти (его снимали с заднего сидения). Усугубляет ее то, что на запись попал момент перед аварией, когда 17-летний водитель устроил гонки с другой машиной. Длились они практически до момента ДТП, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Суд принял во внимание положительные отзывы о молодом человеке с места его жительства и учебы (на данный момент он зачислен на первый курс колледжа). Тем не менее юного водителя приговорили к 1,5 годам воспитательной колонии и запрету управлять автомобилем сроком на два года (в случае если он все-таки получит права). Также суд удовлетворил иск мамы погибшего мальчика на 600 тысяч рублей. Деньги взыщут с родителей водителя. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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