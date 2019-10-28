На Географическом диктанте известный певец и телеведущий Сергей Шнуров задал вопрос о Нововоронежской АЭС

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-28T17:03:25+03:00

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В этом году диктант проходил в пятый раз. Вместе с нововоронежцами его написали жители других регионов России, а также участники из 106 стран мира.

Местом проведения мероприятия в Нововоронеже стала средняя общеобразовательная школа №2. Проверить свои знания по географии собрались 69 человек. Специальным гостем стала главный редактор корпоративной газеты Нововоронежской АЭС «Рабочий атом», автор и ведущая ТВ-программы «Территория атома», ведущая городского радио «Портал», экс-корреспондент «Первого канала», член союза журналистов России Ангелина Ерёмина, которая провела познавательную викторину. С напутственными словами к участникам обратились члены экипажа Международной космической станции.

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ИСТОЧНИК KP.RU